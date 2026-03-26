Bridgestone veranstaltet Tyre Testing Experience beim ADAC in Lüneburg

Mitte vergangener Woche veranstaltete Bridgestone die sogenannte Tyre Testing Experience. Bei dem Event auf dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum Hansa bei Lüneburg stand das Thema Ganzjahresreifen im Fokus. Die zahlreichen teilnehmenden Handelspartner konnten vor Ort den Bridgestone Turanza All Season 6 „unter praxisnahen Bedingungen“ erleben. So seien verschiedene Fahrsituationen simuliert worden, darunter auch Fahrten auf bewässerten Streckenabschnitten, „um typische Alltagsbedingungen realitätsnah abzubilden“, wie dazu der Hersteller erläutert. Dabei habe der 2023 eingeführte Bridgestone-Ganzjahresreifen „seine Leistungsfähigkeit bei unterschiedlichen Bedingungen eindrucksvoll unter Beweis“ stellen können, sei dieser doch „für ein sichereres und komfortables Fahrerlebnis über das gesamte Jahr hinweg entwickelt“ worden. Die bei dem Turanza All Season 6 eingesetzte Enliten-Technologie ermögliche „eine optimierte Balance aus mehr Sicherheit und Effizienz“, so das Fazit der Tyre Testing Experience.