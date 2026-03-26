Bei Michelin in Bad Kreuznach gehen erneut die Lichter aus

Am kommenden Sonnabend (28. März 2026) setzt Michelin in Bad Kreuznach erneut ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz und beteiligt sich an der weltweiten Aktion „Earth Hour“. Von 20.30 bis 21.30 Uhr schaltet das Werk die Beleuchtung seiner markanten Wassertürme sowie der Rohstoffsilos mit dem großen Michelin-Leuchtlogo aus. „Die Michelin Gruppe und unser Werk verfolgen eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie“, betont Werkdirektor Guilhem Vogel. „Die Beteiligung an der Earth Hour ist ein sichtbares Zeichen für unser Umweltengagement.“

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