Standort-Check bei Borbet: 15 Millionen Argumente für Deutschland

Wie steuert man ein Schwergewicht der Industrie durch den Sturm aus Energiekrise, Bürokratie-Dschungel und globalem Wettbewerbsdruck? Mit einer Produktion von bis zu 15 Millionen Rädern pro Jahr stemmt sich Borbet-CEO Burkhard Plett gegen den Trend der Abwanderung. Im exklusiven Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG spricht er über den harten Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland, die Tücken von Green Aluminium und die notwendige Flexibilität gegenüber der Konkurrenz aus Fernost. Besonders spannend: Burkhard Plett nimmt Stellung zu den Marktgerüchten über den chinesischen Rädergiganten Dicastal und dessen Interesse an dem Unternehmen aus dem Sauerland. Und dies mit einer Prise Humor. Gerade hat das Unternehmen aus dem Sauerland angekündigt, sich strategisch für die Zukunft aufstellen zu wollen und auch offen für neue Partner zu sein.

Den kompletten Beitrag können Sie exklusiv in der kommenden April-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.