Liste der Bieter für ContiTech wird länger – Bewertung bis gut vier Milliarden Euro

Vor knapp einem Jahr hat der Vorstand der Continental AG mitgeteilt, dass im Zuge der strategischen Neuausrichtung nicht nur ein Spin-off des Unternehmensbereichs Automotive erfolgen soll, der mittlerweile als Aumovio vollzogen ist, sondern auch eine Verselbstständigung von ContiTech, bevorzugt über einen Verkauf. Wie dazu jetzt Bloomberg berichtet, umfasst die Liste der Kaufinteressenten mittlerweile sieben Private-Equity-Unternehmen. Unter Berufung auf „mit der Angelegenheit vertraute Personen“ heißt es dort, mitbieten würden Apollo Global Management und Bain Capital, außerdem Advent gemeinsam mit CVC Capital Partners; ebenfalls nennt das Medium noch Platinum Equity, KPS Capital Partners und Clearlake Capital, die „die nächste Runde im Bieterverfahren“ erreicht hätten. Der Meldung zufolge werde ContiTech mit grob 3,5 bis gut vier Milliarden Euro bewertet. Details zum weiteren Zeitplan oder zu etwaigen Favoriten im Bieterverfahren nannte Bloomberg nicht.