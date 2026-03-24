https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Maxam-Tibersports.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-24 09:21:232026-03-24 09:21:23Maxam & Stihl: Eine Partnerschaft mit Schlagkraft
Maxam & Stihl: Eine Partnerschaft mit Schlagkraft
Wenn in dieser Saison die Äxte geschwungen werden und die Motorsägen aufheulen, ist eine Reifenmarke ganz vorne mit dabei: Maxam Tyre, die Spezialreifenmarke der Sailun Group, baut ihr Engagement im Sportholzfällen aus. Nachdem die Resonanz im vergangenen Jahr durchweg positiv ausfiel, wurde Maxam nun für 2026 zum exklusiven Reifenpartner der Stihl-Timbersports-Serie ernannt.
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