Zwischen Workshop und Rennstrecke: Pneuhage-Mitarbeiter tagen in Chemnitz und Bad Kissingen

Vom 11. bis zum 13. März trafen sich die Pneuhage Niederlassungsleiter, Regionale Verkaufsleiter und Produktgruppenmanager in Chemnitz. Die Tagungsinhalte zentraler Fachbereiche rahmten dabei den Bridgestone Trainingdays 2026 am zweiten Tag ein. Zwei Wochen zuvor fand das Kfz-Meistertreffen in Bad Kissingen statt.

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