https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/BSTD-2026-Sachsenring-Gruppe-5216print.jpg 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-24 16:57:222026-03-24 14:55:15Zwischen Workshop und Rennstrecke: Pneuhage-Mitarbeiter tagen in Chemnitz und Bad Kissingen
Zwischen Workshop und Rennstrecke: Pneuhage-Mitarbeiter tagen in Chemnitz und Bad Kissingen
Vom 11. bis zum 13. März trafen sich die Pneuhage Niederlassungsleiter, Regionale Verkaufsleiter und Produktgruppenmanager in Chemnitz. Die Tagungsinhalte zentraler Fachbereiche rahmten dabei den Bridgestone Trainingdays 2026 am zweiten Tag ein. Zwei Wochen zuvor fand das Kfz-Meistertreffen in Bad Kissingen statt.
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