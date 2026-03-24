Giti Tire wiederholt EcoVadis-Zertifizierung in „Platin“ für sein Nachhaltigkeitsengagement

Giti Tire ist bereits das zweite Jahr in Folge von EcoVadis, einem der weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, mit der höchsten Bewertung „Platin“ für seine Nachhaltigkeitsleistungen ausgezeichnet worden. Wie der in Singapur ansässige Reifenhersteller mitteilt, der Werke in China, Indonesien und den USA betreibt, gehöre man damit in Sachen Nachhaltigkeit weiterhin weltweit zu dem führenden ein Prozent an Unternehmen. „Die Spitze zu erreichen, ist schwer – aber dort oben zu bleiben ist noch schwerer. Diese Leistung zeugt nicht nur von unserem Engagement für Nachhaltigkeit, verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und kontinuierliche Verbesserung, sondern auch vom Einsatz und der Teamarbeit aller Beteiligten“, betonte dazu Francois Petiot, als Direktor für das International QA Centre des Reifenherstellers verantwortlich. Das Akronym steht dabei für Quality Assurance, auf Deutsch: Qualitätssicherung. Vor Kurzem hatte Giti Tire außerdem erstmals ISCC-Plus-Zertifizierungen erlangt, und zwar für seine beiden chinesischen Reifenwerke in Fujian und Anhui.