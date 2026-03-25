Partslife-Kongress in Wien steht im Zeichen der Nachhaltigkeit

Der Independent Aftermarket (IAM) blickt nach Österreich: Am 23. Juni 2026 lädt Partslife zum jährlichen Branchengipfel nach Wien ein. Unter dem Leitthema Nachhaltigkeit und Umweltmanagement versammeln sich Entscheider aus Industrie, Handel und Werkstattwesen, um die Weichen für die Mobilität von morgen zu stellen. Das Programm in Wien verspricht eine Mischung aus strategischem Weitblick und konkreter Praxis. Neben Keynotes und Fachvorträgen gibt es Workshops zu Recycling und Ressourceneffizienz. Ein besonderes Highlight der Agenda ist die Verleihung des Partslife-Sustainability- Awards. Mit diesem Preis werden herausragende Leistungen und innovative Projekte gewürdigt, die den ökologischen Fußabdruck im Aftermarket maßgeblich verbessern.