Motorradmesse Erfurt am 21./22. März

Auch 2026 – also im Jahr eins nach ihrem 25-jährigen Jubiläum – wird die Motorradmesse Erfurt wieder in der thüringischen Landeshauptstadt ausgerichtet. Am 22. und 23. März dreht sich auf dem Ausstellungsgelände vor Ort zum Start um die Biker-Saison wieder alles rund um motorisierte Zweiräder, technische Entwicklungen, Zubehör und Bekleidung sowie die Themen Sicherheit, Reisen und Individualisierung. Mit der Veranstaltung, die im vergangenen Jahr fast 21.000 Besucher angelockt haben soll, will die Messe Erfurt einmal mehr „ein klares Zeichen für die Bedeutung des Motorradsports und der Motorradkultur in Mitteldeutschland“ setzen. „Die Motorradmesse Erfurt hat über viele Jahre hinweg eine große Strahlkraft entwickelt. 2026 knüpfen wir an diese Tradition an und führen das Format mit frischen Impulsen fort“, sagt Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt GmbH.

