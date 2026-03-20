Toyo Tires legt den Grundstein für sein neues Innovation Centre in Serbien

Toyo Tires fasst seine Europa-Aktivitäten bekanntlich in Serbien zusammen. Wie im vergangenen Herbst angekündigt, haben am Produktionsstandort im serbischen Inđija nun die Arbeiten zur Errichtung einer F&E-Einrichtung begonnen. Das neue Innovation Centre, wie die Einrichtung offiziell heißen soll, soll „eine Schlüsselrolle in der Stärkung unseres globalen F&E-Netzwerks“ spielen, betonte dazu Satoru Moriya, Director und Corporate Officer bei Toyo Tires, anlässlich der feierlichen Grundsteinlegung, an der auch Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić teilnahm. Nach der Fertigstellung des neuen F&E-Standortes in Inđija soll das deutsche Pendant dazu geschlossen und die Funktionen entsprechend verlagert werden. Die Eröffnung des Innovation Centre ist für kommenden Januar vorgesehen.