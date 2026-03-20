Toyo Tires legt den Grundstein für sein neues Innovation Centre in Serbien

Die etwa 4.600 Quadratmeter große Forschungseinrichtung wird sich auf die Entwicklung neuer Gummimischungen und Materialien sowie die Weiterentwicklung der Mischtechnologie konzentrieren (Bild: Toyo Tires)

Toyo Tires fasst seine Europa-Aktivitäten bekanntlich in Serbien zusammen. Wie im vergangenen Herbst angekündigt, haben am Produktionsstandort im serbischen Inđija nun die Arbeiten zur Errichtung einer F&E-Einrichtung begonnen. Das neue Innovation Centre, wie die Einrichtung offiziell heißen soll, soll „eine Schlüsselrolle in der Stärkung unseres globalen F&E-Netzwerks“ spielen, betonte dazu Satoru Moriya, Director und Corporate Officer bei Toyo Tires, anlässlich der feierlichen Grundsteinlegung, an der auch Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić teilnahm. Nach der Fertigstellung des neuen F&E-Standortes in Inđija soll das deutsche Pendant dazu geschlossen und die Funktionen entsprechend verlagert werden. Die Eröffnung des Innovation Centre ist für kommenden Januar vorgesehen.

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