Regionaltagungen: Garage4Tires sucht den Austausch mit seinen Partnern

Die Verantwortlichen hinter dem jungen Partnernetzwerk Garage4Tires ziehen ein positives Zwischenfazit ihrer aktuellen Regionaltagungsserie. Nachdem das Treffen in Kaiserslautern bereits ein Erfolg gewesen sei, seien kürzlich in Siegburg die Vertreter von über 100 Partnerbetrieben sowie Gäste und Lieferanten zusammengekommen, um „einen Tag voller praxisrelevanter Einblicke, wertvoller Informationen und intensiver Networking-Möglichkeiten“ zu erleben. An diesem Wochenende nun folgt das Treffen in Berlin, wo Großhändler Best4Tires – Systemgeber des Ende 2022 an den Start gegangenen Partnernetzwerks Garage4Tires – sein neues Zentrallager einweiht.

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