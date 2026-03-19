Auch Trelleborg und Interfit präsentieren sich auf der LogiMat

Auf der LogiMat, die kommende Woche Dienstag bis Donnerstag in Stuttgart stattfindet, wird auch Trelleborg – mittlerweile Teil von Yokohama-TWS – wieder sein umfassendes Produkt-Line-up präsentieren. Dazu zählen vor allem die Material-Handling-Reifen der XP-Produktreihen wie der Trelleborg XP1000, der exklusiv mit der Pit-Stop-Line-Technologie ausgestattet ist, dem patentierten Verschleißanzeiger des Herstellers. Der XP1000 ist außerdem erhältlich in zahlreichen Sondergummimischungen, darunter auch in der als einzigartig beschriebenen, elektrisch leitfähigen, hellen und nicht kreidenden ProTex-Mischung. Ebenfalls auf dem LogiMat-Stand (Halle 10, Stand A21) zu sehen sein werden die Reifen XP900, XP800 und XP700. Auf der Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement am Stand außerdem dabei: Interfit. Die Interfit-Experten wollen vor Orte erläutern, wie das Servicenetzwerk „für effiziente Abläufe und eine zuverlässige Leistung“ bei den Dienstleistungen im Material-Handling-Bereich sorgen könne.