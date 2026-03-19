„Perspektivwechsel“ ist Leitthema beim Tag der Kautschukindustrie

Der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) lädt für den späteren Nachmittag des 28. April zu seiner Mitgliederversammlung nach Berlin ein. Doch wie es beim Tag der Kautschukindustrie in der Bundeshauptstadt Usus ist, startet schon mittags ein Vortragsprogramm – „Perspektivwechsel“ lautet dabei das diesjährige Leitthema. „Wir haben unsere Unternehmen transformiert und strategisch so aufgestellt, dass wir die Nachfrage nach elastomeren Qualitätsprodukten weltweit bedienen können. Wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, unbedingt und sehr gerne aus Deutschland. Welche Standortfaktoren dazu nötig sind, haben wir bei der Politik hinterlegt. Nun ist es an der Bundesregierung und der EU, einen ungewollten und unverantwortlichen Exodus der Industrie zu verhindern. Im Rahmen unseres diesjährigen Tages der Kautschukindustrie wechseln wir also die Perspektive. Wir bewerten die realpolitischen Aktivitäten, wir analysieren die globalen Handelsstrategien und wir schärfen unseren eigenen Fokus“, erklärt WdK-Präsident Michael Klein die Wahl des Tagungsmottos.