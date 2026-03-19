Isabel Meeus wird Commercial Director Europe Central bei TecAlliance

TecAlliance hat Isabel Meeus zum Commercial Director Europe Central ernannt und will damit sein Führungsteam in Europa stärken. Wie das in Ismaning bei München ansässige Unternehmen, das sich als führender Experte für Datenmanagement und -prozesse im Automotive Aftermarket präsentiert, mitteilt, soll Meeus „das kundenorientierte Wachstum und die digitale Transformation in den Regionen DACH und CEE“ vorantreiben. Die neue TecAlliance-Direktorin blickt auf über 18 Jahre internationale Erfahrung im freien Kfz-Ersatzteilmarkt und in der Mobilitätsbranche zurück, wozu langjährige Stationen bei Tenneco und zuletzt Bosal gehören. Bei TecAlliance wird Meeus ihre Aftermarket-Expertise einsetzen, „um die Daten und digitalen Lösungen des Unternehmens noch besser auf die Kundenbedürfnisse“ abzustimmen.