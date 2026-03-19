Kevin Taylor: Der Herr der Ringe aus Bad Segeberg mit Nutella-Taktik

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Kevin Taylor liebt und lebt das Thema Felgen. Wer mit ihm spricht, braucht einen schnellen Kopf. Wenn der 44-Jährige über sein Lieblingsthema loslegt, fliegen einem die Fachbegriff e nur so um die Ohren. Lochkreise, Einpresstiefen, Felgenbetten – er rattert das Zeug raus wie eine Maschinengewehrsalve. Der Zuhörer merkt sofort: Der Typ verkauft nicht nur Alus, er atmet Aluminium.

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