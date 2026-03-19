https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Kevin-Taylor-in-seinem-Buero.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-19 12:36:592026-03-16 09:22:52Kevin Taylor: Der Herr der Ringe aus Bad Segeberg mit Nutella-Taktik
Kevin Taylor: Der Herr der Ringe aus Bad Segeberg mit Nutella-Taktik
Kevin Taylor liebt und lebt das Thema Felgen. Wer mit ihm spricht, braucht einen schnellen Kopf. Wenn der 44-Jährige über sein Lieblingsthema loslegt, fliegen einem die Fachbegriff e nur so um die Ohren. Lochkreise, Einpresstiefen, Felgenbetten – er rattert das Zeug raus wie eine Maschinengewehrsalve. Der Zuhörer merkt sofort: Der Typ verkauft nicht nur Alus, er atmet Aluminium.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!