Update: Goodyear EMEA will 600 Positionen in Vertriebs- und Supportfunktionen streichen

Goodyear-Mitarbeiter EMEA-weit erfuhren heute in einem Townhall Meeting, dass der Hersteller in der Region 600 „Positionen in Vertriebs- und Supportfunktionen“ streichen will; inwiefern auch Beschäftigte von Goodyear Germany betroffen sein werden, wurde zunächst nicht bekannt (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Nachdem wir heute Mittag über ein aktuelles Townhall Meeting bei Goodyear berichtet hatten, ist dieses inzwischen beendet worden – und es liegen entsprechend neue Informationen zum Inhalt der virtuellen Betriebsversammlung vor, die für das Cluster des DACH-Marktes durch die Goodyear-Germany-Geschäftsführer Katrin Rost und Rolf Boiselle sowie die Prokuristen und Produktverantwortlichen Frank Titz (Consumer) und Maximilian Weber (Commercial) geleitet wurde. Eingeladen worden war zu dem Townhall Meeting dabei erst heute Morgen.

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/1 Kommentar/von
1 Antwort
  1. Werner says:

    Mein Gott, geht es noch peinlicher? Welches Bild gibt diese Firma in der Öffentlichkeit ab? Desaströs!
    Da sitzt eine Geschäftsführung und zwei untergeordnete Prokuristen im Townhall-Meeting und sind……ratlos. Was für ein Offenbarungseid!

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