https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Goodyear-Mitarbeiter-EMEA-weit-erfuhren-heute-in-einem-Townhall-Meeting-dass-der-Hersteller-in-der-Region-600-Positionen-in-Vertriebs-und-Supportfunktionen-streichen-will-scaled.webp 1920 2560 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-17 15:29:242026-03-17 15:30:36Update: Goodyear EMEA will 600 Positionen in Vertriebs- und Supportfunktionen streichen
Update: Goodyear EMEA will 600 Positionen in Vertriebs- und Supportfunktionen streichen
Nachdem wir heute Mittag über ein aktuelles Townhall Meeting bei Goodyear berichtet hatten, ist dieses inzwischen beendet worden – und es liegen entsprechend neue Informationen zum Inhalt der virtuellen Betriebsversammlung vor, die für das Cluster des DACH-Marktes durch die Goodyear-Germany-Geschäftsführer Katrin Rost und Rolf Boiselle sowie die Prokuristen und Produktverantwortlichen Frank Titz (Consumer) und Maximilian Weber (Commercial) geleitet wurde. Eingeladen worden war zu dem Townhall Meeting dabei erst heute Morgen.
Mein Gott, geht es noch peinlicher? Welches Bild gibt diese Firma in der Öffentlichkeit ab? Desaströs!
Da sitzt eine Geschäftsführung und zwei untergeordnete Prokuristen im Townhall-Meeting und sind……ratlos. Was für ein Offenbarungseid!