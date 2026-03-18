Pirelli und Staatsfonds beginnen mit Werksneubau in Saudi-Arabien

In den kommenden Wochen soll nun die offizielle Grundsteinlegung für das neue Reifenwerk in Saudi-Arabien sein, an dem Pirelli als Minderheitspartner beteiligt ist (Bild: Gordon Johnstone; Pixabay, PIF, Pirelli)

Im Conference Call zu den jüngst veröffentlichten Geschäftskennzahlen für das vergangene Jahr gab Pirelli-CEO Andrea Casaluci auch ein Update zu den Bauplänen in Saudi-Arabien. Wie seit Ende 2023 bekannt, will der italienische Reifenhersteller als Minderheitspartner gemeinsam mit dem saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) eine Reifenfabrik errichten, die in der King Abdullah Economic City (KAEC) im Osten des Landes entstehen soll. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass das Werk im Laufe dieses Jahres fertiggestellt werden sollte. Nun betonte Casaluci, die Inbetriebnahme sei für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant, „höchstwahrscheinlich im dritten Quartal“. Die offizielle Grundsteinlegung sei für „die kommenden Wochen“ geplant. In dem Werk sollen dann jährlich 3,5 Millionen Consumer-Reifen entstehen, darunter auch solche der Marke Pirelli.

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