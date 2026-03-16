https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Dr.-Mika-Lahtinen_Photo-002.webp 1120 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-16 08:00:482026-03-16 08:07:55Dr. Mika Lahtinen verstärkt F&E-Team von Radar Tyres
Dr. Mika Lahtinen verstärkt F&E-Team von Radar Tyres
Omni United hat Dr. Mika Lahtinen zum Associate Vice President, Raw Materials and Compounding, ernannt. Damit stärkt das Unternehmen aus Singapur seine technischen Kapazitäten und seine Innovationsroadmap für seine Flaggschiffmarke Radar Tyres weiter.
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