Dr. Mika Lahtinen verstärkt F&E-Team von Radar Tyres

Omni United hat Dr. Mika Lahtinen zum Associate Vice President, Raw Materials and Compounding, ernannt. Damit stärkt das Unternehmen aus Singapur seine technischen Kapazitäten und seine Innovationsroadmap für seine Flaggschiffmarke Radar Tyres weiter.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen