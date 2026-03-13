Relevante Flottenmärkte bleiben im Minus, wenn auch nur leicht – Zulassungszahlen

Nachdem der Markt im Januar mit einem deutlichen Minus ins neue Jahr gestartet war, hat er sich im Februar wieder stabilisiert, schloss er doch mit 211.262 Neuzulassungen und insofern mit einem Plus von 3,8 Prozent ab. Dieses Wachstum baut indes stark auf Sondereffekten auf, die das Marktforschungsunternehmen Dataforce mit plus 17,5 Prozent errechnet hat. Darunter fallen vor allem die Autovermieter mit einem Plus von 45,7 Prozent, während sich der Fahrzeugbau (plus 2,8 Prozent) und der Fahrzeughandel (plus 7,6 Prozent) ebenfalls positiv entwickelten. Der Privatmarkt konnte ebenfalls noch leicht wachsen, wenn auch nur um 0,7 Prozent, während der relevante Flottenmarkt unterdessen bereits den zweiten Monat in Folge Volumen verlor (minus 6,2 Prozent). Zuvor hatte bereits das Kraftfahrt-Bundesamt seine Zulassungszahlen veröffentlicht.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen