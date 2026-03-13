https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/GT-Show-Gailian-CURC.jpg 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-13 08:19:542026-03-12 13:32:20Messe Essen bringt deutsche Tuningkompetenz auf die GT Show nach China
Messe Essen bringt deutsche Tuningkompetenz auf die GT Show nach China
Vom 27. bis 29. März 2026 ist der German Pavilion erneut Teil der renommierten GT Show im chinesischen Suzhou. Organisiert von der Messe Essen, bringt der deutsche Gemeinschaftsstand führende Unternehmen der Tuning- und Performancebranche nach Asien und bietet internationalen Messebesuchern einen kompakten Überblick über deutsche Innovationskraft, Qualität und Designkompetenz.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!