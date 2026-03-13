Effizienzsprung in der Radfertigung: Zehn Sekunden Zeitersparnis pro Rad

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Alpine-Metal-Tech-sorgt-mit-Update-fuer-kuerzere-Bohrzeiten.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-13 08:24:302026-03-12 17:31:01Effizienzsprung in der Radfertigung: Zehn Sekunden Zeitersparnis pro Rad
Die Vier-Achsen-Bohrmaschine FW-24-T von Alpine Metal Tech ist ab sofort mit einem verbesserten Werkzeugwechsler ausgestattet, der nun einen Wechsel in nur zwei Sekunden ermöglicht (inklusive Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen). Dadurch verkürzt sich laut Unternehmensangaben die Bohrzykluszeit pro Rad um mindestens zehn Sekunden.
