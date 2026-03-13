Effizienzsprung in der Radfertigung: Zehn Sekunden Zeitersparnis pro Rad

Die Vier-Achsen-Bohrmaschine FW-24-T von Alpine Metal Tech ist ab sofort mit einem verbesserten Werkzeugwechsler ausgestattet, der nun einen Wechsel in nur zwei Sekunden ermöglicht (inklusive Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen). Dadurch verkürzt sich laut Unternehmensangaben die Bohrzykluszeit pro Rad um mindestens zehn Sekunden.

