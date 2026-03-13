Effizienzsprung in der Radfertigung: Zehn Sekunden Zeitersparnis pro Rad

Die Vier-Achsen-Bohrmaschine FW-24-T von Alpine Metal Tech ist ab sofort mit einem verbesserten Werkzeugwechsler ausgestattet, der nun einen Wechsel in nur zwei Sekunden ermöglicht (inklusive Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen). Dadurch verkürzt sich laut Unternehmensangaben die Bohrzykluszeit pro Rad um mindestens zehn Sekunden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen