Toyo Tires plant Dinge, „die uns von der Industrie abheben“

Die Toyo Tire Corporation hat seit diesem Monat einen neuen „Medium-Term Business Plan“. Das jetzt online veröffentlichte Dokument deckt die Geschäftsjahre 2026 bis einschließlich 2030 ab und folgt damit auf den sogenannten „Übergangsplan“ für die Jahre bis 2026. Dieser hatte vor allem eine deutlich verbesserte Wertschöpfung durch die Hinwendung zu größer dimensionierten Reifen sowie den weiteren Hochlauf des 2022 in Betrieb gegangenen Reifenwerkes in Serbien propagiert. Vor dem Hintergrund einer sich weltweit verdichtenden ökonomischen Unsicherheit stünden nun die Themen Agilität und Geschwindigkeit auf der Agenda. Es gehe darum, Entscheidungen schnell zu treffen, und darum, Dinge zu tun, „die uns von der Industrie abheben“. In Europa will Toyo Tires die Funktionen Produktion, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung weiter in Serbien konzentrieren, wobei Proxes-Reifen dabei das produktseitige Kernstück mit künftig globalere Rolle bilden sollen. Als Margenziel gibt Toyo Tires „18 Prozent oder mehr“ aus.