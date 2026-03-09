Giti Tire führt neuen UHP-Reifen GitiSportS2+ ein

Seit 2021 ist der GitiSportS2 im Markt. Nun hat Giti Tire den Nachfolger des UHP-Reifens offiziell vorgestellt: den GitiSportS2+. Der Reifen, der im Übrigen auch bereits beim jüngsten AutoBild-Sommerreifentest dabei war und dort als vorbildlich bewertet wurde, zeichne sich durch Verbesserungen in seiner Leistungsfähigkeit aus, während er gleichzeitig in Sachen Nachhaltigkeit und Haltbarkeit auf dem Niveau seines Vorgängers liege. Fabio Pecci‑Boriani, Deputy General Manager mit Verantwortung für Produktplanung im Consumer-Segment, betonte: „Die Markteinführung eines Reifens mit einer ‚vorbildlichen‘ Bewertung in der AutoBild ist einfach sensationell. Wir freuen uns sehr, dass eine der führenden Automobilzeitschriften Europas unsere neueste Entwicklung validiert und bestätigt hat, und wir sind begeistert, diese Neuigkeit mit unseren treuen Kunden teilen zu können.“ Laut Giti Tire soll der neue Giti GitiSportS2+ ab diesem Frühjahr in 19 Größen zwischen 17 und 20 Zoll erhältlich sein.