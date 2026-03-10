Apollo-Rad von MAK jetzt auch in 15 Zoll zu haben

Der italienische Felgenspezialist MAK erweitert sein Portfolio: Das Apollo-Rad ist ab sofort auch in der Größe 15 Zoll erhältlich. Es ist in Vier- und Fünflochanbindung in den Finishes Black Mirror und Gloss Black erhältlich. Das Rad ist geeignet für den neuen Fiat Pandina, Opel Corsa oder Peugeot 208. Auch für City-Cars wie den Renault Twingo, Hyundai Inster oder den elektrischen BYD Dolphin Surf ist die neue Größe geeignet.