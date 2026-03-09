https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Medina-Rubber-Tracks.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-09 11:29:052026-03-09 10:20:13Medina Med präsentiert neue und runderneuerte Gummiketten „Made in Europe“
Medina Med präsentiert neue und runderneuerte Gummiketten „Made in Europe“
Anlässlich der Fachmesse Fieragricola in Verona traf unser Schwestermagazin Pneusnews.it Andrea Pavan, Commercial & Strategic Development Director von Medina Med. Er blickt auf eine zehnjährige Karriere bei Camso zurück – sowohl vor als auch nach der Übernahme durch Michelin. Vor Kurzem hat er eine ambitionierte Herausforderung angenommen: die Markteinführung der bulgarischen Marke Medina auf dem europäischen und italienischen Markt. Im Interview erklärt Pavan, warum Gummiketten „Made in Europe“ und speziell die Technologie der Ketten-Runderneuerung einen Markt aufmischen können, der historisch von amerikanischen und asiatischen Herstellern dominiert wird.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!