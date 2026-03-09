https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Kunden-die-bei-Autodoc-Reifen-kaufen-koennen-die-Montage-dazu-nun-direkt-bei-Euromaster-buchen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-09 10:22:512026-03-09 10:30:13Euromaster und Autodoc kooperieren in Sachen Reifenmontage
Euromaster und Autodoc kooperieren in Sachen Reifenmontage
Euromaster hat eine Kooperation mit Autodoc begonnen, die „ein weiterer wichtiger Meilenstein“ in der Digitalstrategie der Michelin-Tochter sein soll, bei der es um die Vernetzung von Online- und Offlinedienstleistungen geht. Beim Kauf von Reifen könnten Autodoc-Kunden künftig direkt einen Montagetermin in ihrer Euromaster-Wunschwerkstatt „zum transparenten Festpreis vereinbaren“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der neue Service verbinde den bequemen Onlinekauf mit Montage in der Station vor Ort und spare „so Zeit und zusätzlichen Organisationsaufwand“. Auch Euromaster sieht in der Partnerschaft großes Potenzial.
