Euromaster und Autodoc kooperieren in Sachen Reifenmontage

Euromaster hat eine Kooperation mit Autodoc begonnen, die „ein weiterer wichtiger Meilenstein“ in der Digitalstrategie der Michelin-Tochter sein soll, bei der es um die Vernetzung von Online- und Offlinedienstleistungen geht. Beim Kauf von Reifen könnten Autodoc-Kunden künftig direkt einen Montagetermin in ihrer Euromaster-Wunschwerkstatt „zum transparenten Festpreis vereinbaren“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der neue Service verbinde den bequemen Onlinekauf mit Montage in der Station vor Ort und spare „so Zeit und zusätzlichen Organisationsaufwand“. Auch Euromaster sieht in der Partnerschaft großes Potenzial.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen