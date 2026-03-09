https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/EU-Flagge.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-09 10:25:352026-03-09 10:25:35Zurück auf der schwarzen Liste: EU verhängt neue Sanktionen gegen Belshina
Zurück auf der schwarzen Liste: EU verhängt neue Sanktionen gegen Belshina
Die Europäische Union hat den belarussischen Reifenhersteller Belshina erneut mit restriktiven Maßnahmen belegt. Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2026/426 wurde das Unternehmen wieder offiziell auf die Sanktionsliste gesetzt. Der Schritt ist Teil der verschärften EU-Bemühungen, gegen die Unterstützung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine durch die belarussische Regierung sowie gegen anhaltende Menschenrechtsverletzungen vorzugehen.
