MRF investiert halbe Milliarde Euro in neues Consumer-Reifenwerk in Indien

MRF Tyres ist mit einem Umsatz von gut drei Milliarden Euro größter indischer Reifenhersteller. Nun plant das Unternehmen eine Großinvestition in Höhe von 53 Milliarden Rupien (498 Millionen Euro) und will dafür auf seinem Heimatmarkt eine Fabrik zur Herstellung von Consumer-Reifen errichten. Medienberichten zufolge soll die Errichtung bis zur finalen Ausbaustufe immerhin zwölf Jahre in Anspruch nehmen; MRF plant demnach das schrittweise Hochfahren der Anlage. Die jetzt gemeinsam mit Vertretern des Bundesstaates Tamil Nadu unterzeichnete Absichtserklärung nennt indes keine weiteren Details zu den Produkten, die dort einmal entstehen sollen, oder zu den Produktionskapazitäten.