Transformationsprozess: Dr. David Frink verlässt Krone-Gruppe

Die Krone-Gruppe und ihr bisheriger Vorstandsvorsitzender Dr. David Frink gehen im gegenseitigen Einvernehmen künftig getrennte Wege. Dieser Schritt sei das Ergebnis „ausführlicher vertrauensvoller Überlegungen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand über die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens im laufenden Transformationsprozess“, wie es dazu in einer Mitteilung des Landtechnik- und Nutzfahrzeugspezialisten heißt. Damit die Unternehmensgruppe ihre Position „im derzeit wirtschaftlich herausfordernden Umfeld“ weiter stärken könne, richte das Unternehmen seine Organisationsstruktur „neu aus. Diese Neuausrichtung erfordert grundlegende Veränderungen in der operativen Führungsstruktur“, kündigt das Unternehmen an. Die strategischen Aufgabenbereiche des Vorstandsvorsitzenden würden bis auf Weiteres gemeinsam durch das bestehende Vorstandsteam und den Aufsichtsratsvorsitzenden wahrgenommen.