Argumente am Point of Sale: Firestone unterstützt Partner in der DACH-Region
Firestone startet erneut mit einer Endverbraucheraktion in Deutschland Österreich und der Schweiz. Mit ihr sollen Partner im Handel eine ideale Verkaufsunterstützung erhalten, während Käufer von Firestone Pkw-, SUV- und Transporterreifen gleich doppelt profitieren. Bereits mit dem Kauf von zwei Reifen ab 15 Zoll der Kultmarke Firestone erhalten Endverbraucher eine 24-monatige Reifengarantie sowie einen Wunschgutschein im Wert von bis zu 20 Euro.
