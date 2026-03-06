Argumente am Point of Sale: Firestone unterstützt Partner in der DACH-Region

Firestone startet erneut mit einer Endverbraucheraktion in Deutschland Österreich und der Schweiz. Mit ihr sollen Partner im Handel eine ideale Verkaufsunterstützung erhalten, während Käufer von Firestone Pkw-, SUV- und Transporterreifen gleich doppelt profitieren. Bereits mit dem Kauf von zwei Reifen ab 15 Zoll der Kultmarke Firestone erhalten Endverbraucher eine 24-monatige Reifengarantie sowie einen Wunschgutschein im Wert von bis zu 20 Euro.

