https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Eldo-Verhaagen-GRI-Web.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-06 09:59:572026-03-05 12:12:04Strategischer Neuzugang: Eldo Verhaagen leitet Benelux-Geschäft bei GRI
Strategischer Neuzugang: Eldo Verhaagen leitet Benelux-Geschäft bei GRI
Der Reifenhersteller Global Rubber Industries (GRI) hat Eldo Verhaagen zum Sales & Operations Director – Material Handling & Agriculture Benelux ernannt. Diese Personalentscheidung soll das kontinuierliche Engagement des Unternehmens aus Sri Lanka unterstreichen, das Wachstum in der Benelux-Region zu beschleunigen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!