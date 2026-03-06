Strategischer Neuzugang: Eldo Verhaagen leitet Benelux-Geschäft bei GRI

Der Reifenhersteller Global Rubber Industries (GRI) hat Eldo Verhaagen zum Sales & Operations Director – Material Handling & Agriculture Benelux ernannt. Diese Personalentscheidung soll das kontinuierliche Engagement des Unternehmens aus Sri Lanka unterstreichen, das Wachstum in der Benelux-Region zu beschleunigen.

