Nachschneiden mit Bear-Cut bietet „wirtschaftliche Vorteile und Klimaschutz“

,
Erst mit der Bear-Cut kann Scharf Logistik das Reifennachschneiden in seine Werkstattprozesse integrieren, sagt Geschäftsführer Ulrich Scharf (zweiter von rechts; Bild: Bear-Machines)

Investitionen in Nachhaltigkeit müssen sich bezahlt machen, sonst ist der wirtschaftliche Betrieb eines Transportunternehmens nicht möglich. Durch die hohe Effizienz des Arbeitsprozesses vereine die Bear-Cut genannte halbautomatische Maschine für das Nachprofilieren von Nutzfahrzeugreifen „wirtschaftliche Vorteile und Klimaschutz“. Das sagt Ulrich Scharf, Geschäftsführer des Transport- und Logistikdienstleisters Scharf Logistik, und unterstreicht damit ein relevantes Detail, das in der bisherigen Berichterstattung über die Maschine nicht im Mittelpunkt stand – Ökologie und Ökonomie.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert