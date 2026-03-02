https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Erst-mit-der-Bear-Cut-kann-Scharf-Logistik-das-Reifennachschneiden-in-seine-Werkstattprozesse-integrieren-sagt-Geschaeftsfuehrer-Ulrich-Scharf.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-02 08:31:282026-02-23 14:35:26Nachschneiden mit Bear-Cut bietet „wirtschaftliche Vorteile und Klimaschutz“
Nachschneiden mit Bear-Cut bietet „wirtschaftliche Vorteile und Klimaschutz“
Investitionen in Nachhaltigkeit müssen sich bezahlt machen, sonst ist der wirtschaftliche Betrieb eines Transportunternehmens nicht möglich. Durch die hohe Effizienz des Arbeitsprozesses vereine die Bear-Cut genannte halbautomatische Maschine für das Nachprofilieren von Nutzfahrzeugreifen „wirtschaftliche Vorteile und Klimaschutz“. Das sagt Ulrich Scharf, Geschäftsführer des Transport- und Logistikdienstleisters Scharf Logistik, und unterstreicht damit ein relevantes Detail, das in der bisherigen Berichterstattung über die Maschine nicht im Mittelpunkt stand – Ökologie und Ökonomie.
