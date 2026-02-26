https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Grosses-Line-up-zu-Super-Budget-Preisen-Haemmerling-startet-europaweit-mit-den-neuen-Fabrik-Pegasus-hergestellt-in-Vietnam-durch-Shandong-Haohua-Tire.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-26 10:52:002026-02-17 15:54:40Hämmerling startet mit Pegasus ein neues Fabrikat im Super-Budget-Segment
Hämmerling startet mit Pegasus ein neues Fabrikat im Super-Budget-Segment
Hämmerling – The Tyre Company hat sein Portfolio zum Jahreswechsel erweitert und vertreibt seither auch Lkw-Reifen der Marke Pegasus, und zwar exklusiv in ganz Europa, wie es dazu aus Paderborn vom Sitz des Großhändlers heißt. Hergestellt werden die Pegasus-Reifen durch Shandong Haohua Tire, ein Unternehmen aus China, das in Europa etwa mit Reifenmarken wie Aplus oder Lanvigator bekannt ist. Die Produktion der Pegasus-Lkw-Reifen für den europäischen Markt findet allerdings in dem vietnamesischen Reifenwerk des Herstellers statt. „Mit Pegasus positioniert sich Hämmerling bewusst im Super-Budget-Segment – jedoch mit dem klaren Anspruch, preisattraktive Produkte ohne Qualitätskompromisse anzubieten“, heißt es dazu weiter.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!