Hämmerling startet mit Pegasus ein neues Fabrikat im Super-Budget-Segment

Hämmerling – The Tyre Company hat sein Portfolio zum Jahreswechsel erweitert und vertreibt seither auch Lkw-Reifen der Marke Pegasus, und zwar exklusiv in ganz Europa, wie es dazu aus Paderborn vom Sitz des Großhändlers heißt. Hergestellt werden die Pegasus-Reifen durch Shandong Haohua Tire, ein Unternehmen aus China, das in Europa etwa mit Reifenmarken wie Aplus oder Lanvigator bekannt ist. Die Produktion der Pegasus-Lkw-Reifen für den europäischen Markt findet allerdings in dem vietnamesischen Reifenwerk des Herstellers statt. „Mit Pegasus positioniert sich Hämmerling bewusst im Super-Budget-Segment – jedoch mit dem klaren Anspruch, preisattraktive Produkte ohne Qualitätskompromisse anzubieten“, heißt es dazu weiter.

