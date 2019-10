Chang Yool Han ist neuer Managing Director UK bei Hankook

Seit dem 1. Oktober ist Chang Yool Han neuer Managing Director UK bei Hankook Tire. Er hat damit die Nachfolge von Brett Emerson angetreten, der diese Position zu Jahresbeginn erst übernommen hatte nach zuvor gut fünfjähriger Tätigkeit als Hankook-Vertriebsdirektor für den britischen Markt. Emerson seinerseits ist zu Bridgestone NV/SA zurückgekehrt als Consumer Director mit Zuständigkeit für die sogenannte North Region bei dem Reifenhersteller, nachdem er mit Unterbrechung nur durch eine dreijährige Stippvisite bei Toyo Tire insgesamt zuvor beinahe schon ein Vierteljahrhundert in Diensten Bridgestones gestanden hatte. Chang Yool Han arbeitete bei Hankook bis dato im globalen Marketingteam in Korea, weshalb ihm eine große Expertise in Sachen Marketing und Vertrieb bescheinigt wird. Zudem bringe er einiges an Erfahrung aus dem Logistikbereich speziell mit Blick auf Supply-Chain-Management für seine neuen Aufgaben als Managing Director bei Hankook UK mit. cm