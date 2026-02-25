Michelin springt bei Brand Finance in die Top Ten der stärksten Marken

Dass Michelin in den Brand-Finance-Rankings üblicherweise dominiert, zumindest was die Reifenbranche betrifft, hat sich auch mit der jüngsten „Global-500“-Liste der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht geändert. In Clermont-Ferrand ist man nun allerdings überaus stolz darauf, dass Michelin erstmals überhaupt die Aufnahme in die Liste der zehn stärksten Marken weltweit gelungen ist. Wie Brand Finance dazu berichtet, rangiert die Marke des gleichnamigen französischen Reifenherstellers auf Platz neun mit einem sogenannten Brand Strength Index (BSI; Markenstärkenindex) von 93,2 von 100, was der Note AAA+ entspricht; im Vorjahr war Michelin lediglich auf Platz 15 gekommen mit einem BSI von 92.6. Michelin hat sich indes nicht nur bei seiner Markenstärke deutlich entwickelt, auch der Markenwert ist noch einmal deutlich angestiegen.

