Teilekooperation Select AG lädt bereits zur 25. digitalen Messewelt

Vom 9. bis 20. März veranstaltet die Select AG bereits die 25. Ausgabe ihrer digitalen Messewelt. Auf den 85 Messeständen erwarten Interessierte „über 1.000 Messeangebote sowie zahlreiche Lieferantengewinnspiele“, verspricht die Einkaufskooperation für den Teilehandel. Das Onlineformat soll Werkstätten und Handelspartnern einen ortsunabhängigen Zugang zu Produktneuheiten, Trends und Lösungen für den Werkstattalltag bieten.

