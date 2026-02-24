https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Ueber-85-Partnerstaende-zeichnen-die-kommende-digitale-Messewelt-aus-die-die-Select-AG-vom-9.-bis-20.-Maerz-veranstalten-will.jpg 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-24 16:15:412026-02-24 14:22:25Teilekooperation Select AG lädt bereits zur 25. digitalen Messewelt
Teilekooperation Select AG lädt bereits zur 25. digitalen Messewelt
Vom 9. bis 20. März veranstaltet die Select AG bereits die 25. Ausgabe ihrer digitalen Messewelt. Auf den 85 Messeständen erwarten Interessierte „über 1.000 Messeangebote sowie zahlreiche Lieferantengewinnspiele“, verspricht die Einkaufskooperation für den Teilehandel. Das Onlineformat soll Werkstätten und Handelspartnern einen ortsunabhängigen Zugang zu Produktneuheiten, Trends und Lösungen für den Werkstattalltag bieten.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!