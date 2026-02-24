DCC 2026 – Die Konferenz für erfolgreichen digitalen B2B-Vertrieb

Strategien, echte Lösungen und Best Practices für digitale Vertriebsprozesse im Automotive Aftermarket

Im Automotive Aftermarket verschieben sich die Kräfteverhältnisse weiter in Richtung digitaler Wertschöpfung. Vernetzte Systeme, KI-basierte Vertriebsunterstützung und neue Plattformstrukturen fordern etablierte Marktakteure heraus – und eröffnen Herstellern, Großhändlern und Werkstätten zugleich konkrete Chancen für profitables Wachstum.

Die „DCC – Die Konferenz für erfolgreichen digitalen B2B-Vertrieb“ (die Abkürzung steht für Digital Commerce Conference) greift diese Entwicklungen in einem zweitägigen, branchenübergreifenden Format auf. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich der B2B-Vertrieb in Zukunft realistisch weiterentwickelt – geprägt von technologischen Möglichkeiten, veränderten Buying Centern und zunehmender Marktvolatilität.

Diskutiert werden zentrale Fragen: Wie verändern sich Kaufprozesse im B2B? Welche Rolle spielen KI, Automatisierung und Datenqualität – jenseits von Hype und Buzzwords? Wie müssen Vertriebsteams aufgestellt sein, um resilient und handlungsfähig zu bleiben? Und welche Strategien tragen wirklich im Spannungsfeld zwischen Effizienz, Kundennähe und wirtschaftlicher Unsicherheit?

Zweitägiger Deep-Dive zu Strategien und konkreten Lösungsansätzen in St. Wendel

Am 6. und 7. Mai 2026 kommen Entscheider und Experten aus dem digitalen B2B-Vertrieb branchenübergreifend im Angel’s Hotel am Golfpark in St. Wendel (Saarland) zusammen. Neben einem strategischen Überblick bietet die DCC Raum für fachspezifische Diskussionen zu Herausforderungen und Lösungsansätzen im Automotive Aftermarket.

Ziel ist ein realistisches Verständnis davon, wie moderner B2B-Vertrieb funktioniert – wie Technologie sinnvoll unterstützt und warum Expertise, Kundenverständnis und belastbare Beziehungen auch zukünftig zentrale Erfolgsfaktoren bleiben.

Die Highlights der Konferenz, so die Veranstalter:

Vorträge führender Unternehmen wie Eberspächer und der Gummi-Berger-Gruppe

Expertenbeiträge und Show-Cases zu strategischem und operativem Einsatz von KI im Vertrieb, zukünftigen Entwicklungen im After Sales und zur durchgängigen Digitalisierung von Sales-Prozessen

Master-Classes und Open Spaces zum Einsatz von KI im B2B-E-Commerce, zukunftsfähigen Prozessketten und autonomen KI-Agenten in Business Central

branchenübergreifendes Networking mit Experten aus dem Automotive Aftermarket und der Industrie

Hochkarätige Stimmen aus dem Automotive Aftermarket und starke Branchenpräsenz

Die DCC bringt ausgewiesene Experten und Entscheider aus dem Automotive Aftermarket zusammen. Zu den Expertenbeiträgen zählen u. a. folgende: Dr. Abduljabbar Asadi, Head of Enterprise Data & Agentic AI bei Orbis (zuvor Lead AI & Data Scientist bei Porsche Engineering), zeigt, warum künstliche Intelligenz ihren wahren Wert nicht allein durch Technologie entfaltet, sondern durch Zielklarheit und strategische Einbettung in unternehmerische Prozesse. Lukman Ahmed, Head of Aftersales bei Eberspächer, richtet seinen Blick auf den After Sales der Zukunft und skizziert den Wandel vom operativen Service hin zu digitalen Monetarisierungsplattformen. Kolja Prohl, Managing Director bei der Gummi-Berger-Gruppe, thematisiert die spezifischen Herausforderungen und Lösungsansätze der Vertriebsdigitalisierung im Automotive Aftermarket.

Bereits angemeldet sind außerdem Vertreter renommierter Unternehmen wie TecAlliance, Gettygo, FRI und Kumho Tire.

Jetzt kostenfrei anmelden*) und am 6. und 7. Mai 2026 in St. Wendel dabei sein.

