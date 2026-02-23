Christoph Frost verantwortet künftig das Bandag-Runderneuerungsgeschäft in Europa

Zum 1. März 2026 übernimmt Francesco Landolfo die Rolle des Business Unit Director Commercial CER für die Region Zentraleuropa, die die Märkte Deutschland, Österreich, die Schweiz, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden umfasst. Er folgt damit auf Christoph Frost, der acht Jahre lang das Commercial-Geschäft in Zentraleuropa „erfolgreich führte und einen erheblichen Beitrag zur Umsetzung der Premiumstrategie von Bridgestone in der Region leistete“, wie dazu der Hersteller betont. Ebenfalls zum 1. März 2026 wird Christoph Frost dann als Director Retread Business Bridgestone EMEA die Verantwortung für das Bandag-Runderneuerungsgeschäft in Europa übernehmen.

