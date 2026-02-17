Weitere RC-Design-Radanwendungen fÃ¼r den Q3 in Planung

FÃ¼r die SUV-, Sportback- und E-Hybrid-AusfÃ¼hrung von Audis neuester Q3-Generation kann die Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH zwar schon jetzt RÃ¤der wie das Modell â€žB32â€œ der Marke Brock mit ABE und fahrzeugspezifischem ZubehÃ¶r anbieten oder das Modell â€žRC29â€œ der Marke RC-Design in den OberflÃ¤chenvarianten Himalaya Grey Voll-Poliert und Dark Sparkle. Gleichwohl sind bei dem Unternehmen weitere Q3-Anwendungen fÃ¼r RC-RÃ¤der in Planung bzw. in Arbeit.

