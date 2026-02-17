https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/RC-Design-RC29-am-Audi-Q3-Sportback.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-17 12:58:192026-02-17 12:58:19Weitere RC-Design-Radanwendungen fÃ¼r den Q3 in Planung
Weitere RC-Design-Radanwendungen fÃ¼r den Q3 in Planung
FÃ¼r die SUV-, Sportback- und E-Hybrid-AusfÃ¼hrung von Audis neuester Q3-Generation kann die Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH zwar schon jetzt RÃ¤der wie das Modell â€žB32â€œ der Marke Brock mit ABE und fahrzeugspezifischem ZubehÃ¶r anbieten oder das Modell â€žRC29â€œ der Marke RC-Design in den OberflÃ¤chenvarianten Himalaya Grey Voll-Poliert und Dark Sparkle. Gleichwohl sind bei dem Unternehmen weitere Q3-Anwendungen fÃ¼r RC-RÃ¤der in Planung bzw. in Arbeit.
Schreiben Sie einen Kommentarï»¿An Diskussionen teilnehmen
ï»¿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!