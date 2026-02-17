Batteriehersteller Exide bleibt Unterstützer von Moto2-Team

Schon im vergangenen Jahr hat der Batteriehersteller Exide Technologies seine Partnerschaft mit dem im Moto2-Klassement des Motorrad-Grand-Prix startenden Intact-GP-Team um weitere drei Jahre verlängert. Heißt: Auch in dieser Saison unterstützt das Unternehmen die Fahrer Manuel González und Senna Agius bei der Punkte- und Titeljagd in der Motorradrennserie. Zumal man sich für 2026 einiges erhofft, war González 2024 doch bereits Gesamtdritter und 2025 dann schon Vizemeister geworden. „Diese Saison verspricht zahlreiche Herausforderungen und viele spannende Momente. Nach einer starken Saison 2025 mit vielen Highlights und Erfolgen freut sich Exide darauf, das Liqui-Moly-Dynavolt-Intact-GP-Team bei seinem Ziel, erneut in den Titelkampf einzugreifen, zu unterstützen“, sagt Alain Lez, Senior Business Director Automotive Aftermarket bei Exide Technologies. Der Anbieter will die Motorsportpartnerschaft einmal mehr dazu nutzen, seine gesamte Palette an Motorrad- und Sportbatterien in den Fokus zu rücken, sowie bei mehreren Aftermarket-Events auch wieder Ticketverlosungen organisieren. In deren Rahmen sollen Teilnehmer mit entsprechendem Batterie-Know-how (und etwas Glück) Karten für eines der Moto-2-Rennen gewinnen können.