Alessandro Eiser jetzt Geschäftsführer bei Hymer-Leichtmetallbau

Nachdem wir Anfang Januar berichtet hatten, mit Alessandro Eiser verlasse das letzte Mitglied der Reifen-Gundlach- und damit Best4Tires-Gründerfamilie mit Führungsverantwortung die Unternehmensgruppe, steht mittlerweile auch fest, in welche Richtung er dies tut. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei Eiser Anfang Februar zum Geschäftsführer der Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG bestellt worden. Das 1962 gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 350 Mitarbeiter in fünf Ländern, hat seinen Hauptsitz in Wangen im Allgäu und ist auf die Bereiche Steig- und Fahrzeugtechnik (Leitern, Treppen, Arbeitsbühnen, etc.) spezialisiert. Vor seiner Bestellung war Alessandro Eiser bereits Mitglied des Hymer-Beirats. „Mit der Berufung setzt Hymer-Leichtmetallbau auf Kontinuität in der laufenden strategischen Neuausrichtung und setzt Impulse für neue Perspektiven“, heißt es dazu.