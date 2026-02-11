https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Daniel-Marberg-Bahlmann-ist-neuer-Geschaeftsfuehrer-der-BestDrive-Austria-GmbH-und-will-in-seiner-neuen-Funktion-die-Positionierung-des-Netzwerks-in-Oesterreich-weiter-vorantreiben.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-11 09:31:412026-02-11 09:31:41BestDrive Austria bestellt Daniel Marberg-Bahlmann zum neuen Geschäftsführer
BestDrive Austria bestellt Daniel Marberg-Bahlmann zum neuen Geschäftsführer
Die BestDrive Austria GmbH hat einen neuen Geschäftsführer bestellt. Daniel Marberg-Bahlmann – seit über 20 Jahren für den Continental-Konzern tätig ist – folgt auf Thomas Papez, der das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Konzerns zu widmen. Marberg-Bahlmann könne in seiner neuen Aufgabe auf „tiefgreifende Branchenexpertise und internationale Führungserfahrung“ sowie „ein umfangreiches internes Netzwerk“ aufbauen; zuletzt hatte er vier Jahre lang am Continental-Stammsitz in Hannover eine Schlüsselrolle im International Key Account Management im Reifengroßhandel besetzt und war davor fünf Jahre in Brüssel tätig, wo er bei einer Continental-Tochtergesellschaft Vertrieb und Marketing leitete.
