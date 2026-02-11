BestDrive Austria bestellt Daniel Marberg-Bahlmann zum neuen Geschäftsführer

Die BestDrive Austria GmbH hat einen neuen Geschäftsführer bestellt. Daniel Marberg-Bahlmann – seit über 20 Jahren für den Continental-Konzern tätig ist – folgt auf Thomas Papez, der das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Konzerns zu widmen. Marberg-Bahlmann könne in seiner neuen Aufgabe auf „tiefgreifende Branchenexpertise und internationale Führungserfahrung“ sowie „ein umfangreiches internes Netzwerk“ aufbauen; zuletzt hatte er vier Jahre lang am Continental-Stammsitz in Hannover eine Schlüsselrolle im International Key Account Management im Reifengroßhandel besetzt und war davor fünf Jahre in Brüssel tätig, wo er bei einer Continental-Tochtergesellschaft Vertrieb und Marketing leitete.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen