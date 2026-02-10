https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/1901-begann-die-nunmehr-bereits-125-Jahre-waehrende-Geschichte-des-Nfz-Teilehaendlers-Winkler.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-10 08:38:272026-02-09 13:42:13Nfz-Teilehändler Winkler: In 125 Jahren vom Handwerksbetrieb zum internationalen Großhändler
Nfz-Teilehändler Winkler: In 125 Jahren vom Handwerksbetrieb zum internationalen Großhändler
Winkler blickt in diesem Jahr auf 125 Jahre Unternehmensgeschichte zurück, „die von handwerklichen Wurzeln, strategischer Neuausrichtung und kontinuierlichem Wachstum geprägt“ gewesen sei. Heute ist der Großhändler mit über 40 Standorten in sechs europäischen Ländern vertreten und versorgt Nutzfahrzeughalter, Omnibusunternehmen, Werkstätten und Agrarbetriebe mit Ersatzteilen und Zubehör.
