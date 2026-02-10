Linglong Tire und FC Chelsea begeistern Fans in Chongqing

Chelsea FC Gianfranco Zola

Anfang des Jahres veranstaltete Linglong Tire gemeinsam mit dem FC Chelsea, bei dem der Reifenhersteller weltweiter Reifenpartner ist, zum zweiten Mal in China ein Fantreffen in der 32-Millionen-Metropole Chongqing. Zahlreiche Gäste, Partner und Medienvertreter waren eingeladen, um insbesondere dem Meet-and-Greet mit Chelsea-Legende Gianfranco Zola beizuwohnen.

