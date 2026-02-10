https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Chelsea_FC_Gianfranco_Zola.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-02-10 08:06:032026-02-10 08:09:21Linglong Tire und FC Chelsea begeistern Fans in Chongqing
Linglong Tire und FC Chelsea begeistern Fans in Chongqing
Anfang des Jahres veranstaltete Linglong Tire gemeinsam mit dem FC Chelsea, bei dem der Reifenhersteller weltweiter Reifenpartner ist, zum zweiten Mal in China ein Fantreffen in der 32-Millionen-Metropole Chongqing. Zahlreiche Gäste, Partner und Medienvertreter waren eingeladen, um insbesondere dem Meet-and-Greet mit Chelsea-Legende Gianfranco Zola beizuwohnen.
Eine unbekannte Legende…
Was die Leute so alles für Geld machen, wenn die gutbezahlte Karriere vorbei ist…