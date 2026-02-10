Michelin steigert Zahl der Ausbildungsplätze um 50 Prozent

Der Reifenhersteller Michelin setzt ein Zeichen gegen den Fachkräftemangel: Alle sieben Absolventen der Winterprüfungen wurden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Die neuen Fachkräfte verstärken ab sofort als Elektroniker und Industriemechaniker die Teams im Werk Bad Kreuznach. Michelin investiert massiv in den eigenen Nachwuchs, um der steigenden Technisierung der Reifenfertigung gerecht zu werden. Die Zahl der jährlichen Ausbildungsplätze wurde seit letztem Jahr um 50 Prozent gesteigert. Ab dem nächsten Ausbildungsstart werden 22 neue Azubis (statt bisher 15) von einem erweiterten Team aus fünf Ausbildern betreut. Nach einem Grundjahr an modernen Maschinen folgt ein intensiver Betriebsdurchlauf in den Werkhallen, begleitet von erfahrenen Mentoren. Derzeit befinden sich insgesamt 54 junge Talente in der Ausbildung zum Elektroniker (Betriebstechnik) oder Industriemechaniker (Instandhaltung).