Investition in die Zukunft: Tyroo rüstet Standort Neuhof mit Millionen-Sprinkleranlage auf
Der internationale Großhändler für Reifen, Felgen und Zubehör Tyroo GmbH betreibt am Standort Neuhof ein modernes Logistikzentrum und hat jetzt gezielt in Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit investiert. Ein zentraler Baustein: eine leistungsfähige Sprinkleranlage, realisiert durch den Brandschutzspezialisten Systeex. Das Investitionsvolumen für die Sprinkleranlage beträgt rund 3,5 Millionen Euro.
