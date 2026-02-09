Sicherheitsrisiko Radverlust: Honda ruft über 700.000 Fahrzeuge zurück

Der japanische Automobilhersteller Honda sieht sich mit einer massiven Rückrufaktion konfrontiert. Weltweit müssen über 700.000 Fahrzeuge der Baureihen Civic und HR-V aus dem Produktionszeitraum November 2014 und Juli 2021 zurück in die Werkstätten. In Deutschland sind es knapp 32.000 Autos. Der Grund klingt beinahe banal, hat aber potenziell lebensgefährliche Konsequenzen.

