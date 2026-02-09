https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Honda-Rueckruf.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-02-09 13:28:282026-02-09 13:28:28Sicherheitsrisiko Radverlust: Honda ruft über 700.000 Fahrzeuge zurück
Sicherheitsrisiko Radverlust: Honda ruft über 700.000 Fahrzeuge zurück
Der japanische Automobilhersteller Honda sieht sich mit einer massiven Rückrufaktion konfrontiert. Weltweit müssen über 700.000 Fahrzeuge der Baureihen Civic und HR-V aus dem Produktionszeitraum November 2014 und Juli 2021 zurück in die Werkstätten. In Deutschland sind es knapp 32.000 Autos. Der Grund klingt beinahe banal, hat aber potenziell lebensgefährliche Konsequenzen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!