First-Stop-Nfz-Partner diskutieren die weitere Entwicklung

Auch die Premium-Nutzfahrzeugpartner unter dem Dach der deutschen First-Stop-Kooperation kamen Ende Januar in Magdeburg zu ihrer alljährlichen Tagung zusammen und erfuhren dabei das Neueste aus dem Produkt- und Dienstleistungssortiment ihrer Lieferanten (Bild: Pneuhage)

Die 210 Kooperationspartner unter dem Dach der deutschen First-Stop-Organisation betreiben landesweit immerhin 258 Points of Sale. Dabei ist heute bereits mehr als jeder vierte Partner auch im Nfz-Reifengeschäft aktiv und wird damit als Premium-Nutzfahrzeugpartner von First Stop geführt. Anlässlich der First-Stop-Partnerkonferenz, die Ende Januar in Magdeburg stattfand, kamen dabei ebenfalls diese Nfz-Experten der Organisation zusammen und diskutierten das allgemeine Marktgeschehen sowie die strategischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

