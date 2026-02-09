First-Stop-Nfz-Partner diskutieren die weitere Entwicklung

Die 210 Kooperationspartner unter dem Dach der deutschen First-Stop-Organisation betreiben landesweit immerhin 258 Points of Sale. Dabei ist heute bereits mehr als jeder vierte Partner auch im Nfz-Reifengeschäft aktiv und wird damit als Premium-Nutzfahrzeugpartner von First Stop geführt. Anlässlich der First-Stop-Partnerkonferenz, die Ende Januar in Magdeburg stattfand, kamen dabei ebenfalls diese Nfz-Experten der Organisation zusammen und diskutierten das allgemeine Marktgeschehen sowie die strategischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

