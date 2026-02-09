https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Auch-die-Premium-Nutzfahrzeugpartner-unter-dem-Dach-der-deutschen-First-Stop-Kooperation-kamen-Ende-Januar-in-Magdeburg-zu-ihrer-alljaehrlichen-Tagung-zusammen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-09 17:08:532026-02-09 15:18:06First-Stop-Nfz-Partner diskutieren die weitere Entwicklung
First-Stop-Nfz-Partner diskutieren die weitere Entwicklung
Die 210 Kooperationspartner unter dem Dach der deutschen First-Stop-Organisation betreiben landesweit immerhin 258 Points of Sale. Dabei ist heute bereits mehr als jeder vierte Partner auch im Nfz-Reifengeschäft aktiv und wird damit als Premium-Nutzfahrzeugpartner von First Stop geführt. Anlässlich der First-Stop-Partnerkonferenz, die Ende Januar in Magdeburg stattfand, kamen dabei ebenfalls diese Nfz-Experten der Organisation zusammen und diskutierten das allgemeine Marktgeschehen sowie die strategischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
