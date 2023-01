Nexen Tire nimmt Kapazitätsverdoppelung im Tschechien-Werk in Angriff

Nexen Tire will jetzt die Verdoppelung seiner europäischen Produktionskapazität vollziehen, die bei Einweihung des Werkes im tschechischen Žatec bereits angekündigt war. Dazu werde Nexen Tire Europe rund 300 Millionen Euro investieren, wie es dazu in einer südkoreanischen Börsenmitteilung heißt. Die Verdoppelung von derzeit sechs auf dann zwölf Millionen Pkw-Reifen jährlich soll bis Ende des kommenden Jahres vollzogen werden. Parallel dazu werde auch das Lager am Produktionsstandort in Tschechien noch einmal erweitert. ab