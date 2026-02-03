https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Ende-vergangener-Woche-fand-die-Partnertagung-von-First-Stop-statt-zum-Pflichtprogramm-gehoerte-der-offene-Austausch-auf-der-Buehne.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-03 08:30:072026-02-03 08:39:41First Stop treibt die Integration des Netzwerks im Diskurs voran
First Stop treibt die Integration des Netzwerks im Diskurs voran
Partnerkonferenzen sind wichtige Gradmesser dafür, wie es der Organisation und allen daran Beteiligten geht. Das zeigte einmal mehr die jüngste First-Stop-Tagung, die Ende vergangener Woche in Magdeburg stattfand. Mit über 320 anwesenden Händlern, Filialleitern und Industrievertretern, einer Hausmesse mit immerhin 49 Lieferanten und Dienstleistern, kurzweiligen Abendveranstaltungen sowie lebhaften Diskussionen auf und abseits des Podiums zeigte die Veranstaltung, dass der Wettbewerb im Markt der Systeme auch auf First Stop wirkt, und dass nach dem personellen Neuanfang in der Systemzentrale vor gut einem Jahr einiges in Bewegung ist.
